Milano donna accoltellata alle spalle

A Milano in piazza Gae Aulenti una donna è stata gravemente accoltellata alle spalle. Soccorsa dal marito, è caccia all’aggressore. Servizio di Franco Rossi e Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Milano, donna accoltellata alle spalle

Argomenti simili trattati di recente

Donna pugnalata in strada a Milano, come sta: il delicato intervento a cui è stata sottoposta - facebook.com Vai su Facebook

#Milano, donna gravissima dopo essere stata accoltellata: si cerca l'ex marito - X Vai su X

Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - Milano, 3 novembre 2025 – Una donna italiana di 43 anni è stata accoltellata alle 9 di lunedì 3 novembre in piazza Gae Aulenti a Milano. Riporta ilgiorno.it

Accoltellamento a Milano, donna aggredita alle spalle in piazza Gae Aulenti - La 43enne è stata soccorsa dai sanitari: sul posto poco dopo è arrivato il marito contattato dalle forze dell'ordine ... Secondo msn.com

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: chi è la 43enne e perché è stata colpita - Una coltellata alle 9 di mattina tra i grattacieli: chi è la 43enne ferita, cosa hanno visto le telecamere, come sta dopo l’operazione e cosa ... Scrive alfemminile.com