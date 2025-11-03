Milano donna accoltellata alle spalle senza motivo Rintracciato il presunto aggressore

AGI - Una donna di 43 anni,  dipendente di Finlombarda, è stata aggredita e colpita con un coltello poco prima delle 9 in piazza Gae Aulenti a Milano. L'aggressore è fuggito. L'arma, un lungo coltello da cucina, era conficcato nella schiena della vittima, che è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni, seppure sia rimasta sempre cosciente, sono gravi. Le indagini sono affidate ai carabinieri.  I militari del  Comando Provinciale Carabinieri di Milano, hanno  identificato e rintracciato il presunto responsabile. In particolare, in serata, a seguito della  diffusione delle immagini  autorizzata dalla  Procura della Repubblica di Milano, è pervenuta alla  Centrale Operativa dell’Arma una segnalazione  da parte di una donna, che ha riferito di aver  riconosciuto il fratello gemello nelle immagini dell’aggressore. 🔗 Leggi su Agi.it

