Milano donna accoltellata alle spalle senza motivo Il video dell' aggressione

AGI - Una donna di 43 anni, dipendente di Finlombarda, è stata aggredita e colpita con un coltello poco prima delle 9 in piazza Gae Aulenti a Milano. L'aggressore è fuggito. L'arma, un lungo coltello da cucina, era conficcato nella schiena della vittima, che è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni, seppure sia rimasta sempre cosciente, sono gravi. Le indagini sono affidate ai carabinieri. L'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, in costante contatto con Niguarda, comunica che, secondo quanto appreso dalla direzione dell'ospedale, "la signora ha ricevuto una ferita da arma da taglio alla schiena, che ha provocato danni al torace e all'addome. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Milano, donna accoltellata alle spalle senza motivo. Il video dell'aggressione

