Milano donna accoltellata alle spalle senza motivo Fermato l' aggressore il video dell' agguato

AGI - Una donna di 43 anni, dipendente di Finlombarda, è stata aggredita e colpita con un coltello poco prima delle 9 in piazza Gae Aulenti a Milano. L'aggressore è fuggito. L'arma, un lungo coltello da cucina, era conficcato nella schiena della vittima, che è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni, seppure sia rimasta sempre cosciente, sono gravi. Le indagini sono affidate ai carabinieri. I militari del Comando Provinciale Carabinieri di Milano, hanno identificato e rintracciato il presunto responsabile. In particolare, in serata, a seguito della diffusione delle immagini autorizzata dalla Procura della Repubblica di Milano, è pervenuta alla Centrale Operativa dell’Arma una segnalazione da parte di una donna, che ha riferito di aver riconosciuto il fratello gemello nelle immagini dell’aggressore. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Milano, donna accoltellata alle spalle senza motivo. Fermato l'aggressore, il video dell'agguato

