milano donna accoltellata alle spalle in piazza gae aulenti

Una donna di 43 anni è stata accoltellata lunedì mattina, poco prima delle 9, in piazza Gae Aulenti a Milano, nell’area di Porta Nuova. L’aggressione è avvenuta nella piazzetta sotto la Torre Unicredit, davanti alla stazione Garibaldi, in un momento in cui la zona era già molto frequentata. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata raggiunta alle spalle e colpita con un coltello da cucina, poi trovato ancora conficcato nella schiena quando sono arrivati i soccorsi. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ ospedale Niguarda in codice rosso: le sue condizioni sono gravi. L’autore dell’aggressione è fuggito subito dopo il ferimento ed è ora ricercato. 🔗 Leggi su Lettera43.it
