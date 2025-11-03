Milano donna 43enne accoltellata alla schiena con lama da 25cm in piazza Gae Aulenti alle 9 del mattino aggressore in fuga - VIDEO
L'accoltellamento è avvenuto alle 9 del mattino in una zona centrale di Milano, ormai diventata quasi come una banlieue o una favelas. L'aggressore sarebbe ancora in fuga e non si esclude alcuna pista, nemmeno che si tratti dell'ex
MILANO - Sferra i colpi nella piazzetta sotto i grattacieli di Porta Nuova. Poi sparisce, mentre la vittima si accascia al suolo. Sono circa le 9 a Milano in piazza Gae Aulenti, sotto la Torre Unicredit e davanti alla stazione Garibaldi. La vittima, una donna di 43 ann - facebook.com Vai su Facebook
