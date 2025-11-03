Milano donna 43enne accoltellata alla schiena con lama da 25cm in piazza Gae Aulenti alle 9 del mattino aggressore in fuga - VIDEO

L'accoltellamento è avvenuto alle 9 del mattino in una zona centrale di Milano, ormai diventata quasi come una banlieue o una favelas. L’aggressore sarebbe ancora in fuga e non si esclude alcuna pista, nemmeno che si tratti dell'ex Ancora violenza nel cuore di Milano, ormai diventata una banl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano, donna 43enne accoltellata alla schiena con lama da 25cm in piazza Gae Aulenti alle 9 del mattino, aggressore in fuga - VIDEO

