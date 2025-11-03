Milano arrestato l' uomo che ha accoltellato una 43enne in piazza Gae Aulenti | L' agguato

La vittima è una funzionaria della Regione Lombardia e lavora per Finlombarda. L'arma, un coltello da cucina lungo 30 centimetri, era conficcato nella schiena della vittima, che è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Sala: «Episodi di violenza di questo genere non sono accettabili». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

