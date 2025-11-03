Milano arrestato l’aggressore della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti

Milano – È stato fermato l’uomo che questa mattina in piazza Gae Aulenti ha accoltellato alle spalle una donna di 43 anni, conficcandole una lama di 30 centimetri nella schiena. Dopo una giornata di ricerche, tra testimonianze raccolte e immagini scandagliate, i carabinieri della Compagnia Duomo poco prima delle 20 hanno catturato il sospettato. Si tratterebbe di un italiano fermato in un hotel di via Vitruvio, in zona stazione Centrale, relativamente lontano dalla zona dell’aggressione. Un’aggressione improvvisa e senza un’apparente motivo. Choccante la sequenza: l’uomo dai capelli bianchi e con delle borse in mano si è avvicinato alla vittima, Anna Laura Valsecchi, che si stava recando a lavoro, attorno alle 9, negli uffici di Finlombarda, in una delle torri dell’avveniristico quartiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

