Milano arrestato l’accoltellatore di piazza Gae Aulenti

È stato arrestato l’uomo che attorno alle 9 di questa mattina ha accoltellato alla schiena, senza motivo, una donna di 43 anni in piazza Gae Aulenti a Milano. L’aggressore, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, si era rifugiato in un hotel in via Vitruvio, poco distante dalla Stazione Centrale. A individuarlo sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Duomo. Rilievi sul luogo dell’aggressione in piazza Gae Aulenti (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Milano, arrestato l’accoltellatore di piazza Gae Aulenti

