Il sangue sull’asfalto di Gae Aulenti. Milano, ore 9:00 del mattino del 3 novembre. Il cuore moderno della città, tra vetro e acciaio, viene squarciato da un gesto brutale e inspiegabile. Anna Laura Valsecchi, 43 anni, dipendente di Finlombarda, cammina verso il suo ufficio, cullata dalla routine che ogni giorno accompagna migliaia di lavoratori. Scende dalla metropolitana, attraversa piazza Gae Aulenti. Poi, il buio. Un colpo secco alla schiena. Un coltello piantato tra polmone e milza. «Mi hanno accoltellata», riesce a dire ai carabinieri prima che il dolore diventi tempesta. Crolla a terra, cosciente ma gravissima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Milano, Anna Laura Valsecchi colpita alle spalle all’alba della sua routine: il fotogramma dell’aggressore

