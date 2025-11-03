Milano aggredita una donna nei pressi di Piazza Gae Aulenti

A Milano, nei pressi della centralissima Piazza Gae Aulenti, è avvenuta un’aggressione ai danni di una manager 43enne. La donna ha subito un’aggressione da parte di un uomo inquadrato da diverse videocamere piazzate in zona. L’ha colta alle spalle ed ha conficcato un coltello da cucina tra la milza e il diaframma della vittima. La donna versa in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Di seguito quanto apprendiamo da Milano Today. Milano, l’aggressione nella mattinata. Alle 9 del mattino, poco prima che la donna arrivasse in ufficio, presso Finlombarda è avvenuta l’aggressione. Era scesa alla fermata della metro Gioia e stava percorrendo i vialetti all’interno della Biblioteca degli Alberi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Milano, aggredita una donna nei pressi di Piazza Gae Aulenti

