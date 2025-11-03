Milano aggredisce l' ex davanti alle figlie e poi va a bere un aperitivo | 43enne arrestato

L’uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha picchiato la donna in un centro commerciale alla periferia ovest della città. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, aggredisce l'ex davanti alle figlie e poi va a bere un aperitivo: 43enne arrestato

