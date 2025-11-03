Milano accoltellata in Gae Aulenti | chi è Vincenzo Lanni Recidivo che colpisce a caso

Originario di Bergamo, incensurato, mai in cura psichiatrica, nessuna moglie o fidanzata e nessun amico. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Milano, accoltellata in Gae Aulenti: chi è Vincenzo Lanni. Recidivo che colpisce a caso

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vincenzo Vanni, chi è l'aggressore della donna accoltellata a Milano: nel 2015 tentò di uccidere due pensionati - facebook.com Vai su Facebook

"Mi hanno accoltellata", a Milano grave una donna. Soccorsa in piazza Gae Aulenti, trasportata in ospedale in condizioni critiche #ANSA - X Vai su X

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: fermato il presunto aggressore - Si tratta di un 59enne italiano nato a Bergamo, che al momento non risulta avere collegamenti con la vittima ed era stato protagonista di un episodio analogo nel 2015. tg24.sky.it scrive

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: chi è la 43enne e perché è stata colpita - Una coltellata alle 9 di mattina tra i grattacieli: chi è la 43enne ferita, cosa hanno visto le telecamere, come sta dopo l’operazione e cosa ... Da alfemminile.com

Chi è Vincenzo Lanni, l’uomo che ha accoltellato una donna in Gae Aulenti: autore di un’aggressione nel 2015 - Vincenzo Lanni è il 59enne che è stato arrestato oggi per aver accoltellato una 43enne con un lungo coltello da cucina in piazza Gae Aulenti, a Milano ... Come scrive fanpage.it