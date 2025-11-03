Milano 43enne accoltellata alla schiena in piazza Gae Aulenti senza apparente motivo | la lama da 30 cm il marito accorso in bici

La vittima è una funzionaria della Regione Lombardia e lavora per Finlombarda. L'aggressore è fuggito. L'arma, un coltello da cucina lungo 30 centimetri, era conficcato nella schiena della vittima, che è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Sala: «Episodi di violenza di questo genere non sono accettabili». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Milano, 43enne accoltellata alla schiena in piazza Gae Aulenti senza apparente motivo: la lama da 30 cm, il marito accorso in bici

