Milano 43enne accoltellata alla schiena in piazza Gae Aulenti mentre va al lavoro | la lama da 30 cm il marito accorso in bici

La vittima è una funzionaria della Regione Lombardia e lavora per Finlombarda. L'aggressore è fuggito. L'arma, un coltello da cucina lungo 30 centimetri, era conficcato nella schiena della vittima, che è stata trasportata in codice rosso in ospedale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Milano, 43enne accoltellata alla schiena in piazza Gae Aulenti mentre va al lavoro: la lama da 30 cm, il marito accorso in bici

