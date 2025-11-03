Milano 43enne accoltellata alla schiena con una lama di 30 cm | Il video dell' agguato | Chi riconosce l' assalitore si faccia avanti

L'agguato in piazza Gae Aulenti. La vittima è una funzionaria della Regione Lombardia e lavora per Finlombarda. L'arma, un coltello da cucina lungo 30 centimetri, era conficcato nella schiena della vittima, che è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Sala: «Episodi di violenza di questo genere non sono accettabili». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Milano, 43enne accoltellata alla schiena con una lama di 30 cm | Il video dell'agguato: «Chi riconosce l'assalitore si faccia avanti»

