Milano 43enne accoltellata alla schiena con una lama di 30 cm | Il video dell' agguato | Chi riconosce l' assalitore si faccia avanti

Xml2.corriere.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'agguato in piazza Gae Aulenti. La vittima è una funzionaria della Regione Lombardia e lavora per Finlombarda. L'arma, un coltello da cucina lungo 30 centimetri, era conficcato nella schiena della vittima, che è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Sala: «Episodi di violenza di questo genere non sono accettabili». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

milano 43enne accoltellata alla schiena con una lama di 30 cm il video dell agguato chi riconosce l assalitore si faccia avanti

© Xml2.corriere.it - Milano, 43enne accoltellata alla schiena con una lama di 30 cm | Il video dell'agguato: «Chi riconosce l'assalitore si faccia avanti»

