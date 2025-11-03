Milano 2025 mercato vivace | prezzi su e affitti a due velocità

Secondo l’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella prima parte del 2025 i valori delle case a Milano sono saliti dell’1,4%. Un movimento che racconta città e quartieri diversi: slanci nei nuovi poli residenziali, solidità nell’alto di gamma e segnali eterogenei sulle locazioni, con andamenti che cambiano da zona a zona e da tipologia a tipologia. Nuovi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Milano 2025, mercato vivace: prezzi su e affitti a due velocità

