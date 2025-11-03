Milan una bella notizia per Allegri da Milanello che riguarda Pulisic e Rabiot

Il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto 1-0 ieri sera a 'San Siro' la Roma di Gian Piero Gasperini ancora in emergenza: Christian Pulisic e Adrien Rabiot sono fuori per infortunio. Ma è partito il countdown per il loro rientro in campo. Le. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, una bella notizia per Allegri da Milanello che riguarda Pulisic e Rabiot

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Milan-Roma sarà una bella partita. Non è facile assimilare quello che fa un mister come Gasperini sia livello fisico che tattico" ? Siete d'accordo con le sue parole? #ASRoma #RomanewsEU #MilanRoma - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Roma, Allegri: "Per 35' meglio loro, poi il gol e creato tante occasioni" - L'allenatore del Milan commenta il successo sulla Roma: "Loro meritavano il vantaggio nei primi 35', poi l'abbiamo sbloccata, ci siamo sistemati difensivamente e abbiamo creato occasioni senza soffrir ... Segnala sport.sky.it

Allegri: "Roma noiosa, il Milan si esalta nelle difficoltà. Non soffriamo e vinciamo" - Il pensiero di Massimiliano Allegri sullo stato di salute del Milan, uscito vittorioso dalla sfida contro la Roma di Gasperini. Riporta msn.com

Ultim’ora Milan, ottima notizia per Allegri: cambiano i tempi di recupero - La situazione infortunati in casa Milan è tutt'altro che semplice. Segnala spaziomilan.it