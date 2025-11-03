Milan settimana decisiva per il rogito dello stadio di San Siro | prima di quella data …

Milan, la prossima è una settimana decisiva per quanto riguarda il rogito per la vendita di San Siro e le aree circostanti al club rossonero e all'Inter: tutto deve essere concluso entro il 10 novembre.

