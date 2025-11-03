Milan-Roma stesso film | gioco volontà ma zero gol A Gasperini serve un attaccante
Stesso copione, finale identico. La Roma esce sconfitta da San Siro contro il Milan e lo fa tra i rimpianti. Serata amara per i giallorossi, che non solo subiscono la prima sconfitta in trasferta del campionato, ma perdono anche l’occasione di agganciare la vetta della classifica di Serie A. La squadra di Gasperini gioca, corre, costruisce, ma quando arriva il momento di segnare si blocca. È una storia che i tifosi romanisti conoscono fin troppo bene: tanto impegno, poca concretezza. Anche una buona prestazione finisce così per lasciare l’amaro in bocca. Come sottolinea Il Corriere della Sera, fino al momento del gol la Roma aveva dominato la partita sotto ogni punto di vista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
