Milan Roma spunta il retroscena sul calcio di rigore parato da Maignan su Paulo Dybala | è stato aiutato da qualcuno che conosce bene la Joya

Milan Roma, svelato il retroscena sul rigore di Dybala: Maignan ha avuto un aiuto speciale da chi conosce bene la Joya La vittoria del Milan sulla Roma, sigillata da un prezioso 1-0, porta la firma inconfondibile di Mike Maignan. All’82’, con il risultato ancora in bilico, il portiere francese ha respinto da campione il rigore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan Roma, spunta il retroscena sul calcio di rigore parato da Maignan su Paulo Dybala: è stato aiutato da qualcuno che conosce bene la Joya

