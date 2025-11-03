Milan-Roma Sabatini | Quando c’è Leao i rossoneri sembrano giocare con un uomo in più Su Maignan …
Sandro Sabatini elogia il Milan dopo la vittoria sulla Roma: “Partita straordinaria, simbolo di un campionato emozionante. Leao decisivo, Maignan eroico sul rigore. Allegri ha creato una squadra unita, compatta e pronta a lottare insieme". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
Calcio, Milan-Roma 1-0, Allegri: “Vittoria di squadra” - facebook.com Vai su Facebook
Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma - X Vai su X
Il Milan batte la Roma (1-0). Ammucchiata In vetta: 4 squadre in un punto. L’addio a Giovanni Galeone - Con il Napoli in testa (22 punti), seguito a una sola lunghezza da Inter, Milan e Roma. Secondo ilsole24ore.com
Sabatini: "Partita sontuosa della Roma. Così sarà un campionato straordinario" - L'ex ds dei giallorossi: "Per capire l'importanza della partita giocata, i giocatori avrebbero dovuto fermarsi per assistere alla fragorosa esultanza degli avversari" ... Come scrive ilromanista.eu
Milan e Roma: l'alta classifica non è casuale. Ora si è capito perché Conte era contento dopo Como, Chivu sorride: l'organico è ampio - Rossoneri e giallorossi hanno mostrato progressi rispetto a dieci giornate fa, il punto di vantaggio del Napoli è niente. Secondo corriere.it