Milan-Roma Ravezzani sulla vittoria rossonera | Impatto di Max indubbiamente positivo Partita ‘allegriana’
Fabio Ravezzani, sul suo canale YouTube, commenta la vittoria del Milan contro la Roma elogiando il lavoro di Allegri: una squadra solida, capace di soffrire e colpire nei momenti giusti, simbolo della nuova identità “allegriana”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Calcio, Milan-Roma 1-0, Allegri: “Vittoria di squadra” - facebook.com Vai su Facebook
Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma - X Vai su X
Milan-Roma 1-0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala - 0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala ... Segnala sport.sky.it
Calcio, Milan-Roma 1-0, Allegri: "Vittoria di squadra" - Nella gara a chi si nasconde meglio ? Allegri che dice 'l'obiettivo è la Champions', Gasperini che ribatte 'allo ... Riporta msn.com
Il Milan vince di corto muso, Roma ko: Pavlovic gol, Dybala sbaglia un rigore, Allegri aggancia Gasperini - 1 dal Napoli di Conte capolista in solitaria che ieri ha pareggiato in casa contro il Como. Si legge su tuttosport.com