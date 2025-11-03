Milan-Roma Ravezzani sulla vittoria rossonera | Impatto di Max indubbiamente positivo Partita ‘allegriana’

3 nov 2025

Fabio Ravezzani, sul suo canale YouTube, commenta la vittoria del Milan contro la Roma elogiando il lavoro di Allegri: una squadra solida, capace di soffrire e colpire nei momenti giusti, simbolo della nuova identità “allegriana”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan roma ravezzani sulla vittoria rossonera impatto di max indubbiamente positivo partita 8216allegriana8217

© Pianetamilan.it - Milan-Roma, Ravezzani sulla vittoria rossonera: “Impatto di Max indubbiamente positivo. Partita ‘allegriana’”

