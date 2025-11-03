Milan-Roma Ravelli ricorda Galeone nella notte di Leao | È stato onorato il maestro con una bella sfida

Pianetamilan.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arianna Ravelli sulla Gazzetta racconta una Serie A apertissima: quattro squadre in un punto e sette in cinque lunghezze. Il Milan supera la Roma in una sfida intensa tra gli "allievi di Galeone", con Leao decisivo e Maignan eroe sul rigore di Dybala. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan roma ravelli ricorda galeone nella notte di leao 200 stato onorato il maestro con una bella sfida

© Pianetamilan.it - Milan-Roma, Ravelli ricorda Galeone nella notte di Leao: “È stato onorato il maestro con una bella sfida”

