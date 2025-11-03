Milan-Roma per Bucchioni la vittoria porta la firma di tre protagonisti | Allegri Leao e Maignan
L'editoriale di Bucchioni su TMW celebra i tre protagonista della vittoria del Milan con la Roma: la mano di Allegri nell'identità dei rossoneri, il talento assoluto di Rafa Leao e Maignan tornato decisivo. Gli ingredienti di una serata perfetta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
