Milan-Roma Pavlovic | Forse è il mio miglior momento qui

Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Roma, Pavlovic: “Forse è il mio miglior momento qui”

Milan-Roma 1-0, le pagelle: Pavlovic (7) gol decisivo, Dybala (5) sbaglia il rigore e si fa male, Leao (7) assist e giocate - 0 nel big match di San Siro e aggancia proprio i giallorossi, oltre che l'Inter, al secondo posto in classifica. Si legge su msn.com

Milan-Roma 1-0: Pavlovic realizza e Maignan sigilla una vittoria importantissima - 0: i rossoneri vincono il big match coi capitolini al termine di una partita ricca di occasioni da gol. Segnala notiziemilan.it

Il Milan vince di corto muso, Roma ko: Pavlovic gol, Dybala sbaglia un rigore, Allegri aggancia Gasperini - Al 10' Ndicka sfiora il palo con un colpo di testa, mentre al 17' è Dybala ad andare vicino all'1- Lo riporta tuttosport.com