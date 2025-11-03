Milan Roma parla Gasperini | Sono andate bene davvero tante cose Questa è la strada che vogliamo e voglio percorrere Dybala…

Milan Roma, le dichiarazioni del tecnico giallorosso Gasperini: «Sono andate bene davvero tante cose. Sull’infortunio di Dybala.» Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Milan Roma, l’allenatore giallorosso Gasperini ha dichiarato: PAROLE – «Sono andate bene davvero tante cose. Questa è la strada che vogliamo e voglio percorrere. Siamo molto rammaricati per il risultato ma siamo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Gasperini diretta dopo Milan-Roma: interviste e conferenza stampa LIVE - Terza sconfitta in campionato per i giallorossi, che perdono l'occasione per volare in testa alla classifica: tutte le dichiarazioni del tecnico in tempo reale ... Scrive corrieredellosport.it

Roma, Gasperini: "Dybala è la perdita più grande, fatico a trovare cosa non è andato" - Il tecnico giallorosso dopo il ko contro il Milan: "Quando esci da queste partite sei rammaricato per il risultato ma fiducioso" ... Riporta msn.com

Gasperini avvilito dopo Milan-Roma: “La cosa peggiore di tutte è l’infortunio di Dybala” - Roma, Gian Piero Gasperini non nasconde il suo stato d'animo per l'infortunio muscolare di Paulo Dybala, che l'argentino si è procurato ... Da fanpage.it

