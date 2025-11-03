Milan-Roma parla Capello | Rossoneri bravi a non concedere spazi Importante entrare nella testa di Leao

Il Milan torna al successo battendo la Roma 1-0 a San Siro grazie al gol di Pavlovic e a una super parata di Maignan. Fabio Capello, a Sky Calcio Club, elogia la compattezza rossonera e sottolinea il ruolo decisivo di Leao nella vittoria rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Roma, parla Capello: “Rossoneri bravi a non concedere spazi. Importante entrare nella testa di Leao”

