Milan-Roma Maignan | Siamo da scudetto? Troppo presto Abbiamo una bella squadra

Mike Maignan, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Roma, Maignan: “Siamo da scudetto? Troppo presto. Abbiamo una bella squadra”

Serie A, Milan-Roma 1-0: giallorossi ko, Napoli capolista solitario Parma-Bologna 1-3, ai rossoblù il derby emiliano Sprofondo viola: Fiorentina-Lecce 0-1 Torino-Pisa, 2-2

Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma - X Vai su X

Al Milan basta il gol di Pavlovic per battere la Roma: Maignan para il rigore di Dybala - La sfida tra rossoneri e giallorossi è ben più emozionante di quanto dica il risultato: dopo il vantaggio, il Milan si trova davanti uno Svilar perfetto ma è il portiere francese a garantire i 3 punti ... Segnala msn.com

PAGELLE E TABELLINO MILAN-ROMA 1-0: Leao spacca, Maignan vola. Dybala, niente magia - Roma valido per la 10a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26 ... calciomercato.it scrive

Milan-Roma 1-0: video, gol e highlights - Prezioso successo per la squadra di Allegri che aggancia Roma e Inter a quota 21 punti a –1 dal Napoli capolista grazie al successo di San Siro contro i giallorossi per 1- Secondo sport.sky.it