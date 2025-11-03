Milan-Roma l’esultanza di Pavlovic dopo il gol del vantaggio | il post social

Strahinja Pavlovi?, difensore del Milan, ha pubblicato sui social un video della sua esultanza dopo il gol alla fine del primo tempo che ha di fatto deciso il match contro la Roma: il post. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Roma, l’esultanza di Pavlovic dopo il gol del vantaggio: il post social

Approfondisci con queste news

Calcio, Milan-Roma 1-0, Allegri: “Vittoria di squadra” Vai su Facebook

Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma - X Vai su X

Milan-Roma 1-0: gol di Pavlovic, Dybala sbaglia il rigore (e si fa male). Rossoneri di nuovo a -1 dal Napoli - Fallita l'operazione primo posto per i giallorossi: sprecata una mezz'ora di dominio puro; il gol del serbo la svolta della gara ... Segnala sport.quotidiano.net

Milan-Roma 1-0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala - 0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala ... Scrive sport.sky.it

Pagelle Milan-Roma: Maignan Superman, Pavlovic monumentale, Leao come Aladino. Dybala, Soulé e Allegri... - Voti e giudizi di rossoneri e giallorossi dopo il match giocato a San Siro: Ricci lievita nella ripresa, Svilar evita altri due gol ... Secondo tuttosport.com