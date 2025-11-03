Milan-Roma Leao | Sono a disposizione della squadra Orgogliosi per la vittoria

Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Roma, Leao: “Sono a disposizione della squadra. Orgogliosi per la vittoria”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Serie A, Milan-Roma 1-0: giallorossi ko, Napoli capolista solitario Parma-Bologna 1-3, ai rossoblù il derby emiliano Sprofondo viola: Fiorentina-Lecce 0-1 Torino-Pisa, 2-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona - facebook.com Vai su Facebook

Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma - X Vai su X

Milan-Roma: le formazioni ufficiali. Nkunku, Leao, Dybala, le scelte di Allegri e Gasperini - Il posticipo domenicale della 10a giornata di Serie A mette di fronte Milan e Roma: le formazioni ufficiali. Segnala sport.virgilio.it

Leao ha fatto una promessa al Milan: Tare svela tutto in diretta - Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre- milanlive.it scrive

Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma - Roma, dopo un contrasto tra Leao e Mancini al limite dell'area giallorossa, il calciatore portoghese è rimasto a terra ed ha protestato con l'arbitro per ... milannews.it scrive