Milan-Roma Leao esulta sui social per il successo contro i giallorossi | il commento del portoghese
Rafael Leao, attaccante del Milan, ha gioito sui social per il successo della 10a giornata ottenuto contro la Roma, grazie ad una rete di Pavlovic su un suo assist: le parole del portoghese su Instagram. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
Calcio, Milan-Roma 1-0, Allegri: “Vittoria di squadra” - facebook.com Vai su Facebook
Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma - X Vai su X
Milan-Roma, clamoroso: l'arbitro Guida dà un calcio a Saelemaekers che gli esulta in faccia dopo il rigore parato da Maignan a Dybala - Incredibile, ma vero: "fallo" dell'arbitro Marco Guida su Alexis Saelemaekers. Come scrive calciomercato.com
Milan-Roma 1-0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala - 0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala ... Segnala sport.sky.it
Saelemaekers esulta a pochi centimetri dall'arbitro Guida, che gli rifila un calcetto: polemiche in Milan-Roma - Il belga, già molto nervoso nei minuti precedenti, si è sfogato verso Guida dopo il rigore parato da Maignan a Dybala. Lo riporta msn.com