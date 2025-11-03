Milan-Roma Leao esulta sui social per il successo contro i giallorossi | il commento del portoghese

Pianetamilan.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha gioito sui social per il successo della 10a giornata ottenuto contro la Roma, grazie ad una rete di Pavlovic su un suo assist: le parole del portoghese su Instagram. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan roma leao esulta sui social per il successo contro i giallorossi il commento del portoghese

© Pianetamilan.it - Milan-Roma, Leao esulta sui social per il successo contro i giallorossi: il commento del portoghese

