Milan-Roma le pagelle di Gazzetta | Pavlovic Superman ma il migliore è un altro Male Fofana
Le pagelle di Milan-Roma 1-0, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
Calcio, Milan-Roma 1-0, Allegri: “Vittoria di squadra” - facebook.com Vai su Facebook
Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma - X Vai su X
Pagelle Milan Roma 1-0, i voti ai giocatori rossoneri: grazie Pavlovic, grazie Maignan - Roma: cronaca, risultato finale e pagelle della squadra di Max Allegri dopo la partita di campionato giocata a San Siro. Lo riporta milanlive.it
Milan-Roma, le pagelle dei quotidiani: Svilar il migliore tra i giallorossi, ok Hermoso e Wesley - 0 contro il Milan e si fa agganciare in classifica proprio dai rossoneri. Riporta msn.com
Milan-Roma 1-0: Dybala sbaglia un rigore e va ko, Gasperini sconfitto da Allegri - I giallorossi sprecano tante occasioni e cadono a San Siro colpito da Pavlovic che finalizza un contropiede di Leao. Si legge su romatoday.it