Milan-Roma la moviola di Calvarese | Guida promosso ok il rigore di Fofana

Secondo big match stagionale per Guida, che dopo Juventus-Milan viene designato per la sfida d'alta quota tra i rossoneri e la Roma. Una partita ricca di tensione viste le aspettative, ma che il direttore di gara riesce a gestire ottimamente mettendo a frutto la sua esperienza. Pronti, via: in un primo tempo per lunghi tratti equilibrato e soprattutto corretto - terminato con 11 falli - l'unico episodio degno di nota avviene intorno al 10', quando De Winter e Dybala vanno a contrasto sulla sinistra dell'area di rigore rossonera. L'argentino cade a terra e chiede timidamente un calcio di rigore, ma fa bene Guida a lasciar proseguire e il VAR Di Paolo a non richiamarlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milan-Roma, la moviola di Calvarese: Guida promosso, ok il rigore di Fofana

