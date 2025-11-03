Milan-Roma il club rossonero celebra la parata di Maignan su Dybala | il post social
Milan-Roma, il club rossonero ha celebrato sui social la decisiva parata di Maignan sul rigore calciato da Dybala, a pochi minuti dalla fine del match: ecco il post pubblicato su Instagram. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
