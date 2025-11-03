Milan-Roma Gasperini | Non trovo aspetti negativi stasera

Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Roma, Gasperini: “Non trovo aspetti negativi stasera”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mani di Fofana in area: è rigore La moviola di Milan-Roma ⤵️ - facebook.com Vai su Facebook

Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma - X Vai su X

Gasperini diretta dopo Milan-Roma: interviste e conferenza stampa LIVE - Terza sconfitta in campionato per i giallorossi, che perdono l'occasione per volare in testa alla classifica: tutte le dichiarazioni del tecnico in tempo reale ... Come scrive corrieredellosport.it

La Roma spreca e continua a non segnare, il Milan no: così Allegri ha battuto Gasperini - I giallorossi tirano 20 volte in porta e sbagliano un rigore con Dybala: ai rossoneri basta un gol di Pavlovic su invenzione di Leao ... Si legge su corrieredellosport.it

Come registrarsi gratis su DAZN per vedere Milan-Roma questa sera - Il big match di San Siro è la prima partita della stagione 2025/26 che DAZN ha scelto di trasmettere gratuitamente in chiaro per tutti. Da punto-informatico.it