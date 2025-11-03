Milan-Roma Costacurta su Leao | Rafa è stato molto bravo Con quegli spazi ha giocato sul velluto

Alessandro Costacurta elogia Leao dopo Milan-Roma. Il portoghese è sempre più al centro del progetto di Allegri e si sente un leader. L'ex rossonero ha dichiarato: "Con quegli spazi ha giocato sul velluto, bravo e anche sfortunato". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Roma, Costacurta su Leao: “Rafa è stato molto bravo. Con quegli spazi ha giocato sul velluto”

News recenti che potrebbero piacerti

Pagelle Milan-Roma: da Dybala a Koné, tutti i voti giallorossi Vai su Facebook

Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma - X Vai su X

Costacurta stronca Leao, è una bocciatura pesante: “Quando lui non c’è il Milan gioca meglio” - L'ex giocatore ha analizzato il Milan in campo senza Leao, bocciato dopo la partita contro l'Atalanta: "Quando esce la squadra migliora, è un dato ... Riporta fanpage.it

Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma - Roma, dopo un contrasto tra Leao e Mancini al limite dell'area giallorossa, il calciatore portoghese è rimasto a terra ed ha protestato con l'arbitro per ... Segnala milannews.it

Milan, Leao è ancora un problema: le parole di Allegri e la bacchettata di Costacurta - Leao in difficoltà nel ruolo di punta al Milan: contro l’Atalanta fatica spalle alla porta e Allegri lo sostituisce all’intervallo. Scrive sport.virgilio.it