Milan-Roma Allegri | La Roma avrebbe meritato di più nei primi 35' poi siamo cresciuti
Milano, 2 novembre 2025 – Il graffio di Pavlovic – al secondo gol in stagione dopo quello segnato nel ko contro la Cremonese alla prima di campionato – regala un successo pesantissimo al Milan che piega 1-0 la Roma, interrompendo la striscia di cinque vittorie esterne consecutive e spingendo i rossoneri a quota 21 punti, uno in meno dei 22 del Napoli primo della classe. La gara di San Siro ha rispettato appieno le attese e l’etichetta di big match di giornata: a partire decisamente meglio è stata la Roma, che ha mandato in tilt i meccanismi rossoneri con un pressing asfissiante ed è arrivata pochi centimetri dal vantaggio con il colpo di testa di Ndicka e l’esterno velenoso di Dybala. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Mani di Fofana in area: è rigore La moviola di Milan-Roma - facebook.com Vai su Facebook
Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma - X Vai su X
Il Milan di Allegri vince nel giorno di Galeone (1-0 alla Roma), il Napoli è solo in testa alla classifica - La Roma comincia bene e poi Dybala sbaglia il rigore dell'1- Segnala ilnapolista.it
Il Milan vince di corto muso, Roma ko: Pavlovic gol, Dybala sbaglia un rigore, Allegri aggancia Gasperini - 1 dal Napoli di Conte capolista in solitaria che ieri ha pareggiato in casa contro il Como. Secondo tuttosport.com
Milan-Roma 1-0: video, gol e highlights - Prezioso successo per la squadra di Allegri che aggancia Roma e Inter a quota 21 punti a –1 dal Napoli capolista grazie al successo di San Siro contro i giallorossi per 1- Come scrive sport.sky.it