Milan-Roma Allegri | La Roma avrebbe meritato di più nei primi 35' poi siamo cresciuti

Milano, 2 novembre 2025 – Il graffio di Pavlovic – al secondo gol in stagione dopo quello segnato nel ko contro la Cremonese alla prima di campionato – regala un successo pesantissimo al Milan che piega 1-0 la Roma, interrompendo la striscia di cinque vittorie esterne consecutive e spingendo i rossoneri a quota 21 punti, uno in meno dei 22 del Napoli primo della classe. La gara di San Siro ha rispettato appieno le attese e l’etichetta di big match di giornata: a partire decisamente meglio è stata la Roma, che ha mandato in tilt i meccanismi rossoneri con un pressing asfissiante ed è arrivata pochi centimetri dal vantaggio con il colpo di testa di Ndicka e l’esterno velenoso di Dybala. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

