Milan-Roma Allegri | Dobbiamo fare ancora tanti punti

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Roma, Allegri: “Dobbiamo fare ancora tanti punti”

Leggi anche questi approfondimenti

Mani di Fofana in area: è rigore La moviola di Milan-Roma ⤵️ - facebook.com Vai su Facebook

Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma - X Vai su X

La Roma spreca e continua a non segnare, il Milan no: così Allegri ha battuto Gasperini - I giallorossi tirano 20 volte in porta e sbagliano un rigore con Dybala: ai rossoneri basta un gol di Pavlovic su invenzione di Leao ... Scrive corrieredellosport.it

Il Milan vince di corto muso, Roma ko: Pavlovic gol, Dybala sbaglia un rigore, Allegri aggancia Gasperini - Al 10' Ndicka sfiora il palo con un colpo di testa, mentre al 17' è Dybala ad andare vicino all'1- Come scrive tuttosport.com

Gasperini diretta dopo Milan-Roma: interviste e conferenza stampa LIVE - Terza sconfitta in campionato per i giallorossi, che perdono l'occasione per volare in testa alla classifica: tutte le dichiarazioni del tecnico in tempo reale ... Come scrive corrieredellosport.it