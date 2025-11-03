Milan-Roma 1-0 Svilar | Orgogliosi della prestazione i punti arriveranno
Dopo due vittorie consecutive, la Roma perde 1-0 contro il Milan al Meazza, decisiva la rete di Pavlovic e il rigore sbagliato da Dybala. Al termine della partita, ha parlato ai microfoni di Dazn: “ È un peccato. Abbiamo fatto una prestazione positiva ma non abbiamo raccolto punti. Possiamo essere orgogliosi di questa prestazione, è ancora lunga e dobbiamo pensare positivo in vista del futuro. I punti arriveranno “. Sulla rete subita: “ Sapevamo che il punto forte del Milan sono le ripartenze. Nel primo tempo abbiamo fatto così bene che questa positività magari ci ha portato a spingerci in avanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
