Milan-Roma 1-0 le reazioni social dei tifosi | Maignan santo e Modric quattro polmoni

Le reazioni social dei tifosi rossoneri dopo Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 1-0. Ecco il video. Le reazioni social dei tifosi rossoneri dopo Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 1-0 per la squadra di Massimiliano Allegri in virtù del gol di Strahinja Pavlovi? al 39'. Ecco il video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Roma 1-0, le reazioni social dei tifosi: “Maignan santo” e “Modric quattro polmoni”

Contenuti che potrebbero interessarti

Calcio, Milan-Roma 1-0, Allegri: “Vittoria di squadra” - facebook.com Vai su Facebook

Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma - X Vai su X

Milan-Roma 1-0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala - 0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala ... sport.sky.it scrive

Milan-Roma 1-0: video, gol e highlights - Prezioso successo per la squadra di Allegri che aggancia Roma e Inter a quota 21 punti a –1 dal Napoli capolista grazie al successo di San Siro contro i giallorossi per 1- Da sport.sky.it

Milan – Roma 1-0 cronaca e highlights: i rossoneri tornano a -1 dalla vetta! – VIDEO - Roma cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida valida per la decima giornata di Serie A ... Si legge su generationsport.it