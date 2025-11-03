Milan-Roma 1-0 le reazioni social dei tifosi | Maignan santo e Modric quattro polmoni

Pianetamilan.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le reazioni social dei tifosi rossoneri dopo Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 1-0. Ecco il video. Le reazioni social dei tifosi rossoneri dopo Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 1-0 per la squadra di Massimiliano Allegri in virtù del gol di Strahinja Pavlovi? al 39'. Ecco il video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

