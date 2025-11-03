Milan-Roma 1-0 le pagelle | Pavlovic 7 gol decisivo Dybala 5 sbaglia il rigore e si fa male Leao 7 assist e giocate
Il Milan batte la Roma 1-0 nel big match di San Siro e aggancia proprio i giallorossi, oltre che l'Inter, al secondo posto in classifica. Adesso comanda il Napoli in solitaria con 22 punti,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Serie A, Milan-Roma 1-0: giallorossi ko, Napoli capolista solitario Parma-Bologna 1-3, ai rossoblù il derby emiliano Sprofondo viola: Fiorentina-Lecce 0-1 Torino-Pisa, 2-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona - facebook.com Vai su Facebook
Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma - X Vai su X
Serie A, Milan-Roma 1-0 dopo i primi 45: sfida per la vetta - 0 dopo i primi 45’ Un’invenzione di Leao consente il vantaggio dei rossoneri con Pavlovic al 40’ Al “Meazza” di San Siro, minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Giovanni Galeone ... Come scrive msn.com
Milan-Roma (1-0): rigore per gli ospiti - 78' | Ammonito Fofana per il fallo su Pellegrini. Da milannews.it
