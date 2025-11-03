Milan-Roma 1-0 Gasperini | C’è rammarico ma questa è la strada che voglio percorrere

Sololaroma.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma cade 0-1 a San Siro contro il Milan, interrompendo la striscia di risultati utili consecutivi in campionato. Al termine della partita, Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn: “ Faccio fatica a voler cercare cose che non sono andate. Tante cose sono andate bene, questa è la strada che voglio percorrere. C’è rammarico per il risultato, ma fiduciosi di fare punti quando giochiamo così “. Sulla prestazione offensiva della squadra: “ Abbiamo fatto un salto di qualità, abbiamo giocato un primo tempo importante contro una squadra forte sul loro campo. Poi abbiamo sofferto dopo il gol, ma siamo ripartiti bene. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

milan roma 1 0 gasperini c8217232 rammarico ma questa 232 la strada che voglio percorrere

© Sololaroma.it - Milan-Roma 1-0, Gasperini: “C’è rammarico, ma questa è la strada che voglio percorrere”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

milan roma 1 0Il Milan batte la Roma 1-0, Dybala spreca un rigore - 0 a San Siro ma è stata una partita ricchissima di occasioni quella tra i due allievi di Giovan ... Segnala msn.com

milan roma 1 0Milan-Roma (1-0): rigore per gli ospiti -   78' | Ammonito Fofana per il fallo su Pellegrini. Secondo milannews.it

Milan-Roma 1-0: video, gol e highlights - Prezioso successo per la squadra di Allegri che aggancia Roma e Inter a quota 21 punti a –1 dal Napoli capolista grazie al successo di San Siro contro i giallorossi per 1- Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Roma 1 0