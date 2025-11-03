Milan-Roma 1-0 cosa resta a Gasperini della sconfitta | il rigore di Dybala è emblematico
La partita tra Milan e Roma è, forse, l’emblema perfetto di un match messo in cassaforte da Massimiliano Allegri. Non è di certo una novità. Per il tecnico toscano il credo è sempre lo stesso: non subire gol ancor prima di farli. Ma nel primo tempo il rischio è stato alto. I giallorossi di occasioni ne avute diverse, ma a mancare come sempre è stato il gol. Ed ecco che si realizza l’andamento tanto sperato dai rossoneri, ovvero segnare nel momento migliore degli avversari e aspettare per sfruttare le ripartenze con la velocità di Leao. Una Roma a due facce. La Roma contro il Milan ha fatto una delle prestazioni migliori da quando è iniziata la stagione, soprattutto nel primo tempo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Calcio, Milan-Roma 1-0, Allegri: “Vittoria di squadra” Vai su Facebook
Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma - X Vai su X
Milan-Roma 1-0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala - 0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala ... Si legge su sport.sky.it
Milan-Roma 1-0: video, gol e highlights - Prezioso successo per la squadra di Allegri che aggancia Roma e Inter a quota 21 punti a –1 dal Napoli capolista grazie al successo di San Siro contro i giallorossi per 1- Scrive sport.sky.it
Milan – Roma 1-0 cronaca e highlights: i rossoneri tornano a -1 dalla vetta! – VIDEO - Roma cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida valida per la decima giornata di Serie A ... Si legge su generationsport.it