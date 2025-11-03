Milan-Roma 1-0 cosa resta a Gasperini della sconfitta | il rigore di Dybala è emblematico

La partita tra Milan e Roma è, forse, l’emblema perfetto di un match messo in cassaforte da Massimiliano Allegri. Non è di certo una novità. Per il tecnico toscano il credo è sempre lo stesso: non subire gol ancor prima di farli. Ma nel primo tempo il rischio è stato alto. I giallorossi di occasioni ne avute diverse, ma a mancare come sempre è stato il gol. Ed ecco che si realizza l’andamento tanto sperato dai rossoneri, ovvero segnare nel momento migliore degli avversari e aspettare per sfruttare le ripartenze con la velocità di Leao. Una Roma a due facce. La Roma contro il Milan ha fatto una delle prestazioni migliori da quando è iniziata la stagione, soprattutto nel primo tempo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

