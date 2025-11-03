Milan Pavlovic da anello debole a pilastro | Allegri lo ha trasformato in un fattore decisivo

Un anno fa era considerato uno dei punti deboli della difesa del Milan. Oggi, Strahinja Pavlovic è diventato una delle certezze della squadra di Massimiliano Allegri, simbolo di una trasformazione profonda che unisce carattere, disciplina e crescita tecnica. Il suo gol decisivo contro la Roma, oltre a regalare tre punti pesantissimi ai rossoneri, ha certificato l’evoluzione di un calciatore ormai pienamente inserito nel progetto tattico dell’allenatore toscano. Un primo anno da dimenticare. Quando arrivò dal Salisburgo nell’estate del 2024, Pavlovic era stato accolto come un investimento di prospettiva. 🔗 Leggi su Milanzone.it

