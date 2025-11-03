Milan Mauro | C’è un ambiente che sembra adeguato a vincere Contro la Roma …

L'ex giocatore Massimo Mauro ha commentato il successo ottenuto dal Milan nel big match contro la Roma, grazie ad una rete di Pavlovic sul finire del primo tempo: le sue dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Pressing.

Calabria, schiaffo al passato: "Al Milan situazioni spiacevoli... Al Bologna l'ambiente è sano" - praticamente da sempre, quelli dalle giovanili del Milan in poi fino a diventare capitano del Diavolo: “Andare via ... Si legge su gazzetta.it

Viabilità e ambiente, la politica concorda: no agli stadi di Milan e Inter, avanti con San Siro - Si' alla ristrutturazione di San Siro e no alla costruzione dei nuovi stadi di Milan e Inter a San Donato e Rozzano. Secondo sportmediaset.mediaset.it

Ambiente Milan in subbuglio: “Giusto mandare via Pioli” - Stando alle indiscrezioni che stanno circolando, Pioli potrebbe essere esonerato dopo la gara con il ... Scrive calciomercato.it