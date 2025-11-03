Milan Mauro | C’è un ambiente che sembra adeguato a vincere Contro la Roma …

Pianetamilan.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex giocatore Massimo Mauro ha commentato il successo ottenuto dal Milan nel big match contro la Roma, grazie ad una rete di Pavlovic sul finire del primo tempo: le sue dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Pressing. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan mauro c8217232 un ambiente che sembra adeguato a vincere contro la roma 8230

© Pianetamilan.it - Milan, Mauro: “C’è un ambiente che sembra adeguato a vincere. Contro la Roma …”

Altre letture consigliate

Calabria, schiaffo al passato: "Al Milan situazioni spiacevoli... Al Bologna l'ambiente è sano" - praticamente da sempre, quelli dalle giovanili del Milan in poi fino a diventare capitano del Diavolo: “Andare via ... Si legge su gazzetta.it

Viabilità e ambiente, la politica concorda: no agli stadi di Milan e Inter, avanti con San Siro - Si' alla ristrutturazione di San Siro e no alla costruzione dei nuovi stadi di Milan e Inter a San Donato e Rozzano. Secondo sportmediaset.mediaset.it

Ambiente Milan in subbuglio: “Giusto mandare via Pioli” - Stando alle indiscrezioni che stanno circolando, Pioli potrebbe essere esonerato dopo la gara con il ... Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Mauro C8217232 Ambiente