Milan Leao sa accenderti Sbaglia troppo? Allegri ha le alternative
Nella corsa allo scudetto i rigori sono un fattore: il Napoli ha 3 punti in più grazie a Milinkovic. Alla Roma manca cinismo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
? GOL MILAN: Pavlovic sblocca la gara su assist di Leao #MilanRoma 1-0 - facebook.com Vai su Facebook
Costacurta: "Leao sempre titolare. Milan molto maturo. Ecco in che cosa mi è piaciuto Allegri..." - X Vai su X
Milan, Leao sa accenderti. Sbaglia troppo? Allegri ha le alternative... - Nella corsa allo scudetto i rigori sono un fattore: il Napoli ha 3 punti in più grazie a Milinkovic. Riporta msn.com
Pavlovic basta al Milan per battere la Roma: Allegri a un punto da Conte nella classifica di Serie A - La scala del calcio si prepara a una notte da "capolista" per la sfida tra Allegri e Gasperini: tutti gli aggiornamenti ... Lo riporta corrieredellosport.it
Milan, Allegri: "Leao c'è, in cinque out. Scudetto? Non bisogna pensare, ma fare" - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Milan- Da tuttomercatoweb.com