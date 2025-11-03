Milan Leao sa accenderti Sbaglia troppo? Allegri ha le alternative

Nella corsa allo scudetto i rigori sono un fattore: il Napoli ha 3 punti in più grazie a Milinkovic. Alla Roma manca cinismo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, Leao sa accenderti. Sbaglia troppo? Allegri ha le alternative...

Contenuti che potrebbero interessarti

? GOL MILAN: Pavlovic sblocca la gara su assist di Leao #MilanRoma 1-0 - facebook.com Vai su Facebook

Costacurta: "Leao sempre titolare. Milan molto maturo. Ecco in che cosa mi è piaciuto Allegri..." - X Vai su X

Milan, Leao sa accenderti. Sbaglia troppo? Allegri ha le alternative... - Nella corsa allo scudetto i rigori sono un fattore: il Napoli ha 3 punti in più grazie a Milinkovic. Riporta msn.com

Pavlovic basta al Milan per battere la Roma: Allegri a un punto da Conte nella classifica di Serie A - La scala del calcio si prepara a una notte da "capolista" per la sfida tra Allegri e Gasperini: tutti gli aggiornamenti ... Lo riporta corrieredellosport.it

Milan, Allegri: "Leao c'è, in cinque out. Scudetto? Non bisogna pensare, ma fare" - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Milan- Da tuttomercatoweb.com