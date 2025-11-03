Milan il calendario fino a fine 2025 | dall' Inter alla Supercoppa

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calendario del Milan fino a fine anno: la squadra di Max Allegri, senza impegni europei, giocherà però in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana, a Riad. In programma anche il primo derby di campionato con l'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milan il calendario fino a fine 2025 dall inter alla supercoppa

© Gazzetta.it - Milan, il calendario fino a fine 2025: dall'Inter alla Supercoppa

Contenuti che potrebbero interessarti

milan calendario fino finePerché il Milan ha frenato, dalle assenze al calendario: ora gli esami contro Roma e Inter per capire dove può arrivare - Il Milan pareggia anche contro l'Atalanta, è il terzo nelle ultime quattro partite: i motivi del rallentamento. Segnala msn.com

Atalanta, definito il calendario fino a fine gennaio: tutte le date e gli orari - La Lega Serie A ha diffuso il calendario completo fino alla 22ª giornata, completando i quadri fino a fine gennaio, integrando le date con quelle della Champions League, già rese note a fine agosto. Da bergamonews.it

Pagina 1 | Calendario Juve fino alla 12ª giornata: da Milan e Lazio a Toro e Fiorentina. Orari, date, Sky, Dazn - Dopo il successo all'esordio contro il Parma, e la trasferta vincente di Genova, la Juventus si prepara ... Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Calendario Fino Fine