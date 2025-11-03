Milan grinta da scudetto Pavlovic e Maignan show Allegri alle spalle di Conte

Tre punti d’oro per il Milan che batte la Roma dopo una gara ad altissima tensione e ricca di emozioni, raggiunge i giallorossi (e l’Inter) al secondo posto e regala ai tifosi una notte da sogno. Leao e Maignan mettono la firma sul successo: lampi di classe del primo, autore fra l’altro della travolgente cavalcata del primo tempo che manda in gol Pavlovic; un balzo prodigioso quello del portiere che nel finale neutralizza il rigore calciato da Dybala. E così il Diavolo, reduce da tre pareggi nelle ultime quattro partite, porta a casa una vittoria che legittima le ambizioni da primato. Ci resta malissimo la Roma, che ha avuto in pugno la partita nella prima parte di gara senza concretizzare le tante occasioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, grinta da scudetto. Pavlovic e Maignan show. Allegri alle spalle di Conte

