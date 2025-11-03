Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, il Milan Futuro di Oddo torna a sorridere: vittoria per 2-1 sull’Oltrepò con gol di Eletu e Sia. Secondo successo di fila e terzo posto agganciato nel Girone B. Ora trasferta contro il Sondrio di Marco Amelia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, vittoria per 2-1 contro l’Oltrepò FBC: in gol Eletu e Sia