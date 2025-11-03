Milan Futuro vittoria per 2-1 contro l’Oltrepò FBC | in gol Eletu e Sia
Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, il Milan Futuro di Oddo torna a sorridere: vittoria per 2-1 sull’Oltrepò con gol di Eletu e Sia. Secondo successo di fila e terzo posto agganciato nel Girone B. Ora trasferta contro il Sondrio di Marco Amelia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
️ Sotto un diluvio, i biancazzurri di Amelia giocano a viso aperto ma pagano caro due espulsioni e decisioni arbitrali discutibili. Domenica alla Castellina arriva il Milan Futuro di Massimo Oddo ⤵ - facebook.com Vai su Facebook
Serie D, Milan Futuro-Oltrepò 0-0. Segui qui la cronaca live - X Vai su X
Milan Futuro-Oltrepò (2-1): vittoria meritata dei rossoneri - I rossoneri vincono meritatamente una gara dominata dall'inizio alla fine e che rischiava di trasformarsi nell'ennesima beffa. Segnala milannews.it
SECONDA VITTORIA DI FILA PER MILAN FUTURO: 2-1 ALL'OLTREPÒ | OneFootball - Forte del successo esterno contro la Folgore Caratese, il Milan Futuro è tornato in campo per la 10ª giornata del girone B di Serie D. Si legge su onefootball.com
Milan Futuro-Oltrepò 2-1: diretta live e risultato finale | Serie D - Oltrepò di Domenica 2 novembre 2025: formazioni e tabellino. Da calciomagazine.net